Оренбург, 7 октября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В Оренбурге 7 октября стартовал осенний этап акции «Миллион деревьев». Мероприятие прошло на территории областной клинической больницы № 2. Молодые саженцы ели и сосны высажены у корпуса областного перинатального центра, а также на остальной территории областной клиники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Иван Шишкин. Молодые сосны

В посадке деревьев приняли участие министр лесного и охотничьего хозяйства Виктор Тонких, первый заместитель министра здравоохранения Александр Криволапов, заместитель главного врача областной клинической больницы Николай Неверов.

Александр Криволапов отметил, что люди оценивают работу лечебных учреждений по разным параметрам. К профессионализму медицинских работников прибавляется немало составляющих, из которых складывается общее впечатление. Облик больницы, комфортные условия, созданная атмосфера — от внутреннего интерьера до дизайнерских решений на больничной территории — свидетельствуют о правильном подходе к работе, отношении к своему делу, уважении и доброжелательности к пациентам, искренней заботе о них.

«Работа в рамках акции не случайно начата у перинатального центра, который в скором времени приступит к работе, — уточнил он. — Сделано очень важное дело: построен современный корпус, оснащенный высокотехнологичным медицинским оборудованием, освоены передовые технологии. А сегодня у здания зазеленеют молодые деревца, как символ новой жизни».

По словам Виктора Тонких, в хвойных породах деревьев фитонцидов (активных веществ, которые обладают антимикробным действием и благотворно влияют на организм) в восемь раз больше, чем в лиственных. Поэтому на территории областной клиники будут высажены исключительно хвойные породы. Акция «Миллион деревьев» в лечебных учреждениях проводится не впервые. В частности, уже проведено озеленение территорий областной больницы восстановительного лечения, больницы им. Н.И.Пирогова, причем посаженные деревья принялись там на 100%.

«Акция, объявленная губернатором Юрием Бергом, проводится в области уже шестой год, — подчеркнул министр лесного и охотничьего хозяйства. — Она продолжается и стала доброй традицией, поскольку ее активно поддерживают оренбуржцы. Об этом говорят заявки от людей, которые хотят озеленить и украсить свой двор; от деловых людей, от предприятий различных форм собственности, которые просят посадочный материал».

По данным Минлесхоза региона, за годы существования проекта во всех муниципальных районах области высажено около 8 миллионов сеянцев и саженцев сосны, березы, тополя пирамидального, тополя черного, ясеня. Саженцы для акции «Миллион деревьев» выращены в лесных питомниках области сверх плана. В министерстве лесного и охотничьего хозяйства области 17 питомников, выращивающих посадочный материал.