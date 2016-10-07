Москва, 7 октября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. В Москве активно идет процесс реставрации памятников архитектуры, с 2011 года было отреставрировано 704 памятника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе инспекции окончания работ по реставрации памятника архитектуры федерального значения «Скоропечатня товарищества А. А. Левенсон» в Трехпрудном переулке.

peshegrad.ru Скоропечатня товарищества А. А. Левенсон

По его словам, только в 2016 году восстановлено 90 памятников архитектуры, в работе находятся еще 300 памятников истории и культуры.

В числе знаковых объектов, реставрация которых закончилась в 2016 году — городская усадьба Секретарева на Гоголевском бульваре, кондитерская фабрика товарищества"А. Сиу и Ко» («Большевик») на Ленинградском проспекте, ансамбль Донского монастыря, городская усадьба Хлудовых на Малой Полянке и деревянный дом начала XIX века в Денежном переулке.

«Скоропечатня товарищества А. А. Левенсон» была отреставрирована за три года, в частности, специалисты расчистили фасад, отреставрировали штукатурные плоскости и воссоздали барельеф в уровне третьего этажа, исторические надписи и герб Российской империи.