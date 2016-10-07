Москва, 7 октября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предостерег депутатов от создания новых российских военных баз в конфликтных регионах. Как передает 7 октября корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил во время пленарного заседания Госдумы. «Здесь прозвучало пожелание, чтобы ещё где-то базы открыть. Вот не надо такие вещи, мне кажется, озвучивать в открытую и желать. А что вы потом избирателям скажете? Каждое открытие новой базы — это огромные деньги», — заявил Жириновский.

mil.ru Учения СВ РФ. Российская военная база в Абхазии

«Когда мы закрывали, в этом зале говорили, что сэкономим такое-то количество денег, депутаты поддержали. Теперь те же депутаты говорят, давайте откроем!» — посетовал он.

Новые базы следует открывать только в случае действительной необходимости. Однако, например, на Кубе или в Юго-Восточной Азии никогда не будет уже крупного военного конфликта мировых масштабов, убежден Жириновский: «Базы нужны только там, где возможен военный конфликт — он возможен только на Ближнем Востоке. И будет возможным всегда — и в XXI век, и в XXII век, пока есть газ, нефть, пока есть сунниты и шииты в мусульманском мире, пока есть арабы, турки, персы, пока есть государство Израиль».

«Уже при временном статусе мы там добились больших успехов. Я слышал это на дебатах, мол, зачем мы туда влезли, это проблема вечная, религиозная. Такие партии не пришли в Думу с такими взглядами — это в корне неверная позиция. Опасность для мира — только на Ближнем Востоке. Это единственный (такой) регион», — подчеркнул лидер ЛДПР.

«Мировой конфликт только здесь. Ибо (ситуация в этом регионе) неразрешима никогда», — считает Жириновский.

Минобороны России прорабатывается вопрос возвращения на дальние подступы, размещения военных баз на Кубе и во Вьетнаме, заявил замглавы Минобороны Николай Панков. «Мы этой работой занимаемся. Мы видим эту проблему», — ответил на вопросы депутатов Госдумы Панков.

Госдума обсудила соглашение о бессрочном пребывании авиагруппы России в Сирии.