Омск, 7 октября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. В Омске снегопад побил рекорд 60-летней давности. Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском управлении гидрометеослужбы (УГМС), 6 октября в Омске перекрыт суточный максимум осадков за период метеорологических наблюдений с 1891 года, он составил 17,1 мм. Предыдущий суточный максимум был зарегистрирован 6 октября 1958 года — 5,8 мм.

Скриншот пользователя vk.com Марины Мамаевой Первый снег в Омске

По данным синоптиков, осадки 6 октября и ночью 7 октября наблюдались в основном в южных и центральных районах Омской области. Их количество составило от менее 0,1 до 25 мм. При этом в северных Усть-Ишиме, Знаменке, Седельниково и Тевризе осадков не было.

В Тюкалинском районе произошло отложение мокрого снега на проводах диаметром 20 мм. В Омске — 7 мм, в Калачинске — отложение гололеда. Порывы ветра в отдельных районах области достигали 12−14 м/с.

«Резкие погодные изменения произошли в связи с вторжением на территорию Омской области активного циклона с Урала. Температура понизилась, в некоторых районах области ночью до отрицательных значений. Осадки прошли преимущественно в виде дождя и мокрого снега», — отметила и. о. начальника Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко. По ее словам, этот снег временный, он вскоре растает.

Известно, что в районах Омской области образование устойчивого снежного покрова обычно происходит 31 октября — 10 ноября, в Омске — в начале ноября. Самый ранний срок образования снежного покрова в областной столице — 14 октября 1976 года.

«По многолетним климатическим данным, 7 октября в Омске максимальная температура воздуха +24,1 градуса наблюдалась в 1928 году, минимальная — 7,2 была в 1982 году. Сегодня и завтра днем в Омске ожидается +4…+6 градусов», — подытожили в Обь-Иртышском УГМС.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, дорожные службы города ликвидируют последствия снегопада. За прошедшие сутки в работах по содержанию омских дорог было задействовано 175 единиц техники управления дорожного хозяйства и благоустройства.

«Городские дорожные службы к работе в зимних условиях практически готовы. Заготовка песко-соляной смеси выполняется в соответствии с графиком и сейчас завершается. Своевременно проведен ремонт техники», — подчеркнули в профильном департаменте. Начальник отдела дорожно-мостового хозяйства Михаил Горчаков уточнил, что поступление новой дорожной техники ожидается в конце октября. Он напомнил, что за счет субсидий, выделенных бюджету Омска на содержание улично-дорожной сети, в этом году 50 миллионов рублей направлено на обновление парка специальной дорожно-строительной техники по лизинговой схеме. Всего планируется приобрести 63 единицы современной техники.

Добавим, омичи в соцсетях делятся «снежными» фотографиями. Часть пользователей восхищаются красотой заснеженного города, а некоторые считают, что снег выпал слишком рано.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в прошлом году октябрьский снег в Омске вызвал множество проблем. Тогда 21−22 октября выпало рекордное количество снега. В областном центре образовались многокилометровые пробки. По мнению губернатора Омской области Виктора Назарова, городские службы были совершенно не готовы к снегопаду.

Читайте также: Омск в снегу: губернатор недоволен мэром, а мэр — синоптиками