Пакистан, 7 октября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В результате двойного взрыва в поезде в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает 7 октября Reuters.

Niklas Freidwall Взрыв

Две бомбы взорвались в поезде Jaffer Express в районе города Мач, в 65 км к юго-востоку от города Кветта, столицы провинции Белуджистан, сказал представитель железной дороги Пакистана Кашиф Ахтар. В результате первого взрыва погибли три человека.

«Когда поезд остановился, и люди начали выходить, раздался второй взрыв под одним из вагонов», — сказал Ахтар, добавив, что во время двойного теракта ранения получили 16 человек.

На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрывы в поезде Jaffer Express.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в больнице города Кветта, совершённого утром 8 августа террористом-смертником, погибли 93 человека, ещё 120 человек получили ранения. Ответственность взяли на себя несколько террористических группировок.