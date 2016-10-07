Москва, 7 октября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Бывший официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин перейдет на работу в «Русгидро», сообщает ТАСС.

sledcom.ru Владимир Маркин

Он подтвердил, что в энергетическом холдинге займет пост первого заместителя генерального директора. Ранее об этом сообщали СМИ со ссылкой на источники.

Напомним, президент РФ Владимир Путин указом от 6 октября освободил Маркина от занимаемой должности в СКР. О том, что он уходит из СКР по собственному желанию, Маркин заявил 21 сентября.

Он добавил, что уходит из СК, так как считает свою миссию по выстраиванию информационной политики ведомства выполненной и хочет попробовать себя на новом поприще.