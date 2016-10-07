Ереван, 7 октября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 7 октября, направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю дня рождения. По сообщению пресс-службы главы государства, в нём говорится:

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«Уважаемый Владимир Владимирович!

Примите сердечные поздравления с Днем рождения!

Искренне желаю Вам доброго здоровья и новых успехов в реализации проводимого Вами курса на дальнейшее повышение благосостояния граждан России, процветание страны и укрепление ее роли на международной арене.

Несомненно, совместное последовательное углубление и обогащение потенциала союзнического взаимодействия наших государств на основе вековых отношений братства и дружбы, позволяет достигать значимых результатов по всем направлениям сотрудничества между Арменией и Россией. Благодаря Вашему личному вкладу претворяются в жизнь важные межгосударственные договоренности по стратегическим проектам, в том числе в экономической, военно-технической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.

Уверен, что интенсивный, плодотворный политический диалог и наши регулярные встречи будут и впредь играть важную роль в динамичном развитии всего комплекса армяно-российского сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках международных и региональных объединений.

Эффективное функционирование Евразийского экономического союза, адаптация деятельности Содружества Независимых Государств, совместные шаги по развитию системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, создают качественно новые условия для последующего наращивания союзничества в интересах народов наших стран, региональной стабильности и безопасности.

Рад предстоящей возможности приветствовать Вас в Армении в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

От всей души желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, благополучия и новых успехов во всех начинаниях», — сказано в поздравительном послании президента РА.

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает 64-летие. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что у президента не запланировано каких-либо публичных мероприятий он отпразднует день рождения в кругу близких и друзей.