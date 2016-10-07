Киев, 7 октября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Сегодня, 7 октября, на участке фронта Богдановка — Петровское, Донетчина, начался отвод сил и вооружений ВС ДНР и ВСУ. Об этом на своей странице в Facebook написал назначенный Киевом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает ИА REGNUM.

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«Только что здесь начался процесс отвода войск. Согласно договоренностям, к воскресенью войска должны быть отведены на один километр с одной и другой стороны», — рассказал Жебривский.

По его словам, участок Богдановка — Петровское останется под контролем украинских властей, под наблюдением разведчиков ВСУ и ОБСЕ.

«В случае нарушения агрессором договоренности, максимум за 10 минут наши войска в полной боевой готовности займут прежние позиции и возьмут под контроль всю эту территорию. Но очень надеюсь, что такой необходимости не будет», — добавил Жебривский.

Кроме того, в эфире телеканала «112 Украина» Жебривский отметил, что разведение сил и средств в Донбассе не должно вызывать поводов для беспокойства. При этом чиновник раскритиковал акции протеста жителей Волновахи Старобешевского района Донетчины и Станицы Луганской, которые призвали президента Петра Порошенко не выводить силы ВСУ.

«Есть проблема, когда политики пытаются вмешиваться и организовывать такие акции протеста. Это очень плохо. Не лезьте сюда, не парьтесь, это очень хрупкая субстанция… Хочу, чтобы успокоились люди по всей Донецкой области: ничего страшного не происходит. Под наблюдением территория будет, под наблюдением разведчиков, ОБСЕ. Максимум 10 минут в полной боевой экипировке занять предыдущие позиции для нашего войска. На сегодня продолжаются обстрелы, продолжают гибнуть наши ребята. И ничего не делать, стоять и ждать каждый день сводки о том, что 1−2 убитых, 5−6 раненых, кому это интересно», — задался вопросом Жебривский.

Он назвал разведение противоборствующих сил «правильным направлением действий». «Сегодня в 10:00 по киевскому времени и в 11:00 по московскому будет начинаться разведение (в районе, — ред.) Петровское — Богдановка. С нашей стороны — Богдановка, со стороны, контролируемой украинской властью. Такое разведение на 1 км…

В свою очередь, ДАН информирует, что ВС ДНР уже завершили отвод сил и средств. Вместе с личным составом было выведено и вооружение ДНР, находящееся на позициях сил: боеприпасы, стрелковое оружие и техника — грузовой автомобиль «Урал», две БМП. Подразделения ДНР разместились на участке непосредственно в селе Петровское.

«От представителей СЦКК нам известно, что украинская сторона подтвердила отвод сил и средств со своей стороны», — сказал заместитель командующего оперативным командованием Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Отмечается, что на месте разведения сил присутствуют наблюдатели ОБСЕ, представители сторон и СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предполагал с 1 октября начать создание зон безопасности на трех участках фронта: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Изначально разведение сил должно было пройти на 2 км с каждой стороны. В Петровском и Станице Луганской процесс отвода войск сорвался, стороны обвинили друг друга в обстрелах.

Напомним, 6 октября в Минске участники Трехсторонней контактной группы в очередной раз договорились начать отвод сил вблизи села Петровское 7 октября, а 9 октября — в районе Станицы Луганской (Луганщина).