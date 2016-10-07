Минск, 7 октября, 2016, 12:17 — ИА Регнум.



Харитон Платонов. Крестьянская девушка (фрагмент) 1876

Проблемы с поставками белорусского продовольствия в Россию связаны не с качеством продукции, а с оформлением документов. Об этом сообщает госинформагентство БелТА со ссылкой на заявление зампреда Совмина Белоруссии Михаила Русого, прозвучавшее в эфире гостелеканала «ОНТ» 6 октября.

«Не к качеству претензии, а к документальному оформлению, — заявил Русый. — Есть и нерасторопность. И в этой связи каждый человек у нас должен отвечать на своем месте за ту задачу, которая перед ним поставлена».

Отметим, что на самом деле претензии к качеству производимого в Белоруссии продовольствия есть и не только у Россельхознадзора, хотя именно это российское ведомство наиболее известно претензиями к белорусским производителям и поставщикам. Так, 22 сентября Россельхознадзор отреагировал на «сетования» Александра Лукашенко, опубликовав также факты поставок из Белоруссии контрабанды и опасных для здоровья человека продуктов питания. До этого, 15 сентября ведомство предупредило белорусских друзей и партнёров о возможных ограничениях на поставки в Россию продукции из четырёх областей Белоруссии.

Также Русому было известно, что с 23 сентября Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию продукции белорусского предприятия ОАО «Птицефабрика «Дружба» в связи с «неоднократными нарушениями превышения микробиологических показателей безопасности, а также выявлениями остатков запрещенных лекарственных и вредных веществ».

Зампред Совмина Белоруссии, до этого возглавлявший Минсельхозпрод, прекрасно осведомлён о претензиях не только к оформлению, но и качеству поставляемой из Белоруссии продукции. Как показала практика «колбасной войны», белорусские производители продуктов питания не уделяют должного внимания качеству, а поставщики данной продукции (в том числе российские) — требованиям к транспортировке. При этом госорганы Белоруссии готовы выдавать «авансовые» и другие аналогичные бумаги, тем самым содействуя поставкам на российский рынок продукции опасной для жизни и здоровья человека.

Так, 6 октября в пункте принятия уведомлений «Красный Камень» Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям был запрещен ввоз 21 тонны молочной сыворотки производства белорусского ИООО «Горецкий пищевой комбинат».В официальном сообщении сказано: «Груз весом более сопровождался ветеринарным сертификатом BY №06−05011944, выданным Государственной ветеринарной службой Республики Беларусь 05.10.2016 . При проведении ветеринарного контроля установлено, что согласно удостоверению качества от 05.10.2016 №90 и информации, указанной на маркировочной этикетке, продукция выработана 06.10.2016 . В то же время ветеринарный сертификат №06−05011944 выдан 05.10.2016, то есть раньше даты выработки продукции».

До этого, 4 октября в ППУ «Красный Камень» специалисты Россельхознадзора запретили ввоз в РФ 20 тонн сухого молока, произведенного ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары». Груз сопровождался ветеринарным сертификатом государственной ветеринарной службы Белоруссии.

«Однако при проведении ветеринарного контроля было установлено, что в представленном удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов от 03.10.2016 №1106 в партиях 98 и 99 указаны даты изготовления 18.09.2016 и 19.09.2016, что не соответствует фактической дате выработки 20.09.2016, указанной на маркировочных этикетках», — проинформировало российское ведомство.

Постоянные сообщение Россельхознадзора о системной выдаче документов о безопасности продукции ещё до её производства говорит об отношении властей Белоруссии не только к здоровью граждан России, но также и к здоровью и безопасности белорусов. Отметим, что государственное телевидение Белоруссии не предоставляет возможности объективно разобраться в ситуации и услышать аргументированную позицию российского ведомства по проблеме, которая не первый год осложняет двусторонние отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, в распространённом 3 сентября заявлении международного Центра гражданских инициатив «Наш дом» представители белоруской общественности констатировали: Россельхознадзор и другие российские проверяющие органы «регулярно заворачивают в Смоленской и Брянской областях идущие из Белоруссии партии продуктов — либо некачественных, либо откровенно нарушающих торговые санкции», отметив также, что «предприимчивые белорусы не оставляют попыток заработать свой кусок хлеба на «санкционных войнах» России с Западом».