Москва, 7 октября, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) призвал приступить к пересмотру множества двусторонних соглашений России и США по вооружению — в том числе по ракетам средней и малой дальности, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Я очень надеюсь что мы приступим вслед за этими соглашениями (о сотрудничестве с США в ядерной и энергетических сферах) к пересмотру совершенно ущербного для нас соглашения по ракетам средней и малой дальности, которое мы заключили с американцами давным-давно», — заявил Калашников. «Оно уже потеряло свою актуальность, но у нас под боком находятся Великобритания, Франция, которые обладают таким оружием», — уточнил он. В том числе Россия должна «посмотреть соглашение по наступательным вооружениям», подчеркнул депутат.

«Вот тогда американцы прибегут — 100% они прибегут! Они не могут быть слепыми как котята, они не могут… оно ничего не даёт, но они привыкли хозяйничать и бегать по нашим дворам и рассматривать это оружие под видом телеметрии, мониторинга. А сегодня у нас перестали пускать на свои ядерные объекты», — заявил Калашников.

«В этом смысле мы должны пересмотреть в ближайшее время очень многие соглашения, я надеюсь, что (глава комитета по международным делам) Слуцкий Леонид Эдуардович этим активно будет заниматься», — сказал в заключение парламентарий.

Госдума, как ожидается, 18−19 октября обсудит заморозку соглашения с США по оружейному плутонию.