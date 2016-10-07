Санкт-Петербург, 7 октября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило горожан о сильном ветре, который вновь придет в северную столицу после полудня 7 октября, и попросило соблюдать осторожность при нахождении на улице.

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

В первых числах октября штормовой фронт, пришедший в Петербург, уже вызвал падение деревьев и дорожных знаков, а также поднятие уровня воды в Неве.

Как сообщили в спасательном ведомстве, начиная с 12−15 часов по московскому времени в пятницу на высоте 25 метров ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра скоростью до 12−16 метров в секунду.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Петербурге днём составит +6…+8 гр. Атмосферное давление будет понижаться. В субботу, 8 октября, похолодает в среднем на один градус, ветер будет умеренным.

Как сообщало ИА REGNUM, в первые три дня октября порывистый ветер в Петербурге повалил 26 деревьев: больше всего — в Приморском районе, Невском, Пушкинском и Колпинском районах.

На предприятии «Ленсвет» было зафиксировано свыше 80 аварийных сигналов, что в четыре раза превышает среднесуточные показатели. Большинство касалось падения деревьев на воздушные линии освещения.