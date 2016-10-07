Москва, 7 октября, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Цены на нефть продолжают свой рост и вот-вот готовы поставить новые годовые максимумы. Помимо снижения запасов нефти, поддержку цены получили от информации о том, что ОПЕК на ноябрьском саммите в Вене может договориться о снижении объёмов нефтедобычи ещё на 1% по сравнению с алжирским соглашением, считает аналитик ТелеТрейд Анастасия Игнатенко.

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«Две недели наблюдается агрессивный рост нефтяных фьючерсов, который может быть ускорен при условии пробоя отметки $52,84 за баррель по марке Brent. Прохождение этого рубежа открывает дорогу ценам в район $59−60 за баррель, ведь тренд на повышение, начатый в январе 2015 года, продолжает доминировать», — отметила эксперт.

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По мнению руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, «по большому счёту, рынок нефти сейчас не уверен ни в чём, поскольку объёмы добычи нефти в мире всё ещё высоки, а ОПЕК уже не раз доказывала, что любые договорённости могут быть легко нарушены».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 октября, мировые цены на нефть после значительного роста накануне вернулись в «красную зону» на фоне дорожающей американской валюты. По состоянию на 07:46 мск стоимость нефти марки Brent опустилась на 0,06% — до 52,48 доллара за баррель, цена на нефть марки WTI — на 0,04%, до 50,42 доллара за баррель.