Степанакерт, 7 октября, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Исходя из событий последнего периода на линии соприкосновения ВС НКР и Азербайджана, создается впечатление, что противник избрал тактику постепенного и целенаправленного обострения ситуации, говорится в заявлении Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики.

Пресс-служба МО Карабаха Автомобиль, поврежденный выстрелом из гранатомета «АНС – 17» со стороны Азербайджана

«Это проявляется как в росте числа нарушений режима перемирия, так и качеством задействованного вооружения.

Примечательно, что азербайджанская сторона, которая, дабы избежать неминуемого поражения, была вынуждена по собственной же просьбе и при ходатайстве третьей стороны подтвердить подписанное в 1994 г. трехстороннее соглашение о перемирии, вновь перешла к провокационным действиям не только на линии соприкосновения, но и на поле пропаганды.

Противник, применявший в течение прошедших дней пулеметы «ДШК», снайперское вооружение «Черная стрела» и «Истиглал», гранатомет «АГС — 17», теперь распространяет сведения о том, что карабахская сторона якобы применила минометы калибра 60 мм.

Министерство обороны НКР со всей ответственностью заявляет, что распространенная азербайджанской стороной дезинформация ни что иное, как примитивный пропагандистский трюк, направленный на дестабилизацию ситуации», — говорится в заявлении.

При этом карабахской стороной были опубликованы фотографии армейского автомобиля, поврежденного выстрелом из гранатомета «АНС — 17» со стороны Азербайджана. Инцидент произошел в ночь на 7 октября.

Как сообщалось ранее, ВС Азербайджана в ночь на 7 октября более 50 раз нарушили режим перемирия на линии соприкосновения с ВС Нагорно-Карабахской Республики.

Противник произвел около 1800 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра по карабахским позициям. Наиболее интенсивный обстрел велся на восточном и северо-восточном направлениях, где противник применил крупнокалиберный пулемет ДШК (155 выстрелов), снайперское ружье «Истиглал» (109 выстрелов). На восточном направлении противник применил «АГС — 17» (1 снаряд).

Около 08:30 часов 7 октября на боевом посту на южном направлении линии соприкосновения в результате выстрела со стороны противника получил огнестрельное ранение военнослужащий Айк Амбарцумян.

Так же в министерстве обороны Нагорного Карабаха опровергли информацию азербайджанской стороны о том, что в результате обстрела армянкой стороны погиб азербайджанский военнослужащий.

«Передовые подразделения Армии обороны никогда не выступают в роли инициатора нападений и со всей ответственностью соблюдают режим прекращения огня.

Мы бы посоветовали азербайджанской стороне помнить об ответственности по соблюдению режима прекращения огня, взятой перед международным сообществом», — сообщили в военном ведомстве Карабаха.