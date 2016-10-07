Одесса, Украина, 7 октября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. В Одесской городской администрацию обсуждают кандидатуру на пост главы ОГА, который сменит Михаила Саакашвили, пишет одесское издание «Таймер» со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Одесса

По их данным, отставка Саакашвили ожидается уже в ближайшие дни. «В кулуарах» областного совета и Одесской городской администрации звучат разные кандидатуры: депутат Рады от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко, депутат Вадим Рабинович и губернатор Закарпатья Геннадий Москаль.

Также на пост главы ОГА может претендовать экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков. Не исключено, что кандидатуры еще нет и после отставки Саакашвили губернатором станет глава одной из районных администраций.

Пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж опровергла слухи о его отставке.