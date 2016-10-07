В Одессе обсуждают, кто сменит Саакашвили — СМИ
Одесса, Украина, 7 октября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. В Одесской городской администрацию обсуждают кандидатуру на пост главы ОГА, который сменит Михаила Саакашвили, пишет одесское издание «Таймер» со ссылкой на источники.
По их данным, отставка Саакашвили ожидается уже в ближайшие дни. «В кулуарах» областного совета и Одесской городской администрации звучат разные кандидатуры: депутат Рады от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко, депутат Вадим Рабинович и губернатор Закарпатья Геннадий Москаль.
Также на пост главы ОГА может претендовать экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков. Не исключено, что кандидатуры еще нет и после отставки Саакашвили губернатором станет глава одной из районных администраций.
Пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж опровергла слухи о его отставке.