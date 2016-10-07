Пермь, 7 октября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Прокуратура Пермского края обжаловала Пермского краевого суда в отношении двух осужденных женщин по делу об истязаниях и жестоком убийстве ребенка в городе Лысьве Пермского края. Государственному обвинению приговор показался слишком мягким. Апелляция будет рассматриваться в Верховном суде России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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Напомним, что в конце сентября 2016 года закончен судебный процесс над 46-летним жителем Лысьвы, его 44-летней супругой и 18-летней падчерицей. Они обвинялись в убийстве и других тяжких и особо тяжких преступлениях в отношении 10-летнего мальчика, который считался без вести пропавшим.

Главный фигурант преступления получил пожизненное заключение. В суде было доказано, что отец насиловал, избивал и, в конечном счете, убил своего сына. Пытаясь скрыть следы преступлений, душегуб при помощи 18-летней падчерицы, отнёс тело убитого сына на лёд Лысьвенского городского пруда, привязал к нему груз и утопил в проруби. После этого злоумышленник обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении мальчика.

Падчерицу детоубийцы, которой на момент совершения преступления не исполнилось 18 лет, приговорили к четырем годам лишения свободы условно. А его жену — к пяти годам с отсрочкой, до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. Сторона гособвинения не согласилась с некоторыми выводами суда.

Как сообщилоа телекомпания «Рифей Пермь», государственный обвинитель на процессе Юрий Соболев заявил: «Сторона обвинения просила супруге подсудимого и его падчерице Овчинниковой наказание в виде лишения свободы реально, в частности, по шесть лет лишения свободы. Но суд назначил более мягкое наказание, предусмотренное законом». Тем не менее, прокуратура решила обжаловать вердикт суда в апелляционной инстанции.

Напомним, дело вызвало широкий общественный резонанс. Приговор суда в отношении женщин-истязательниц был оценен местной общественность, как чрезвычайно мягкий. Жители Лысьвы даже создали в интернете петицию, адресованную в Верховный суд России. На сегодняшний день ее подписали около 2 тысячи человек.