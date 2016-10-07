Москва, 7 октября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской от должности прокурора Крыма. Документ опубликован в пятницу, 7 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

«Освободить от занимаемой должности (…) Поклонскую Наталью Владимировну, прокурора республики Крым», — говорится в тексте Указа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября 2016 г. депутат Госдумы Наталья Поклонская была избрана главой комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов. За такое решение проголосовало большинство депутатов Госдумы в ходе первого пленарного заседания Госдумы VII созыва.

Известно, что комиссия будет состоять из 17 народных избранников, она сформирована по пропорциональному принципу.

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