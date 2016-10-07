Москва, 7 октября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин указом от 6 октября освободил от занимаемой должности официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о предстоящем уходе Маркина из СКР стало известно в сентябре. 14 сентября появилась информация, что Маркин перейдёт на работу, никак не связанную со следственными органами.

21 сентября Маркин пояснил, что уходит по собственному желанию. «У нас почему-то принято считать, что человек может покинуть ответственную должность, только если его с треском выгоняют, сажают в тюрьму или выносят вперед ногами. Ни один из этих случаев ко мне не относится», — сказал он. Маркин не уточнил, чем будет заниматься в дальнейшем.