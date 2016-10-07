Путин подписал указ об увольнении Владимира Маркина из СКР
Москва, 7 октября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин указом от 6 октября освободил от занимаемой должности официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о предстоящем уходе Маркина из СКР стало известно в сентябре. 14 сентября появилась информация, что Маркин перейдёт на работу, никак не связанную со следственными органами.
21 сентября Маркин пояснил, что уходит по собственному желанию. «У нас почему-то принято считать, что человек может покинуть ответственную должность, только если его с треском выгоняют, сажают в тюрьму или выносят вперед ногами. Ни один из этих случаев ко мне не относится», — сказал он. Маркин не уточнил, чем будет заниматься в дальнейшем.