Москва, 7 октября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Минобороны России прорабатывается вопрос возвращения на дальние подступы, размещения военных баз на Кубе и во Вьетнаме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом заявил замглавы Минобороны Николай Панков. «Мы этой работой занимаемся. Мы видим эту проблему», — ответил на вопросы депутатов Госдумы Панков.

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«Действительно сейчас идет переосмысление тех решений, которые когда-то были приняты, и что касается нашего присутствия на дальних подступах, то мы этой работой занимаемся», — сказал Панков.

В ходе дискуссии депутат Госдумы от «Справедливой России» Алексей Чепа отметил, что в Сирии Россия обеспечивает безопасность населения и выступает гарантом соблюдения прав человека.

«В то время как США, содержащие более 650 военных баз за рубежом, наращивают свое военное присутствие ради установления пресловутого геополитического контроля над мировым пространством», — сказал парламентарий.