Москва, 7 октября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. В Москве за весенний призыв 2016 года зафиксировано 11 уклонистов от службы в армии, сообщил на пресс-конференции военный комиссар столицы генерал-майор Виктор Щепилов. Он подчеркнул, что заметно улучшение показателя годности призывников к военной службе.

mil.ru Призывники. Москва. ВС РФ

По его словам, 75, 4% столичных призывников были признаны годными к службе.

«Каждый второй столичный призывник имеет высшее и средне-профессиональное образование, а порядка 1 000 — владеют военно-учебными специальностями», — уточнил он.

Кроме того, насчитывается почти 100 граждан, которые досрочно сдавали экзамены перед службой.

Напомним, в 2015 году Щепилов сообщил, что количество уклонистов от армии за два года сократилось на 45%. Он уточнил, что к осеннему призыву медицинское освидетельствование прошли порядка 40 000 призывников столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, на службу в армию в весенний призыв 2016 года направлено 155 000 граждан РФ, из которых более 26 000 человек с высшим образованием.