Москва, 7 октября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Значимое место в военном международном сотрудничестве занимают совместные тренировки и учения. Об этом сегодня, 7 октября, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в Минобороны РФ.

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«С 12 по 19 сентября прошло российско-китайское учение «Морское взаимодействие — 2016». Отрабатывались вопросы развёртывания кораблей и судов, их досмотра, охраны и обороны в местах якорных стоянок», — напомнил Шойгу.

«2 октября завершилось российско-индийское учение «Индра-2016». В ходе тренировок отрабатывались оперативные действия по блокированию и уничтожению группы международных террористов. 7 октября на территории Пакистана завершается российско-пакистанское тактическое учение «Дружба-2016», — сказал министр обороны.

«Безусловно, подобные мероприятия выводят военное сотрудничество на более высокий уровень, способствуют укреплению глобальной и региональной безопасности. Необходимо и в дальнейшем уделять внимание расширению практического взаимодействия с нашими партнёрами», — подчеркнул Шойгу.