Москва, 7 октября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. В Москве с начала 2016 года было введено в эксплуатацию 40 парковок. Как заявил глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, общая площадь объектов гаражного назначения составляет порядка 550 тысяч квадратных метров и предназначена на 16, 3 тысячи машиномест, сообщили в пресс-службе ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Парковка

Новые парковки появились на объектах улично-дорожной сети и вблизи жилых домов. Также построили три отдельно стоящих многоуровневых паркинга.

По словам Бочкарева, до начала 2017 года планируется ввести в эксплуатацию еще 67 объектов гаражного назначения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов заявил, что в столице будут расширять площадь платных парковочных мест. На данный момент в мэрии разрабатывают новую программу развития парковочного пространства.