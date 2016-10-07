Кейптаун, 7 октября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Студенты ЮАР, протестующие против высокой платы за обучение, потребовали закрыть все университеты в стране до тех пор, пока правительство ЮАР не сделает высшее образование бесплатным, заявили представители Витватерсрандского университета (Йоханнесбург), сообщает 7 октября Reuters.

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В заявлении Витватерсрандского университета говорится, что так и не удалось достигнуть компромисса со студентами, которые сообщили, что начиная с 10 октября, они отказываются ходить на занятия.

Напомним, в результате протеста студентов Кейптаунскому и Витватерсрандскому университетам пришлось вдвое сократить количество академических часов в сентябре этого года. Витватерсрандский университет планировал возобновить работу в полном объеме с 10 октября.

Бурные протесты в 2015 году заставили президента ЮАР Джейкоба Зуму заморозить плату за обучение в 2016 году, однако, университеты страны заявили, что повторное замораживание стоимости обучения может повлиять на качество образовательных программ.