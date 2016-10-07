Таллин, 7 октября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В Эстонии работодатель имеет законодательное право уволить педагога за нелояльность государству — «антигосударственность», хотя это и противоречит трудовому законодательству. Об этом сегодня, 7 октября, сообщил эстонский портал «Столица» со ссылкой на руководителя консультационной службы по рабочим отношениям Трудовой инспекции Анни Райгна. По ее словам, в Эстонии трудовые отношения регулирует Закон «О трудовом договоре», который распространяется и на работников сферы образования.

Ян Стен. Школьный учитель (фрагмент). 1663

При этом под лояльностью закон рассматривает лояльность работодателю, но не государству, отметила она: «Именно статья 16 закона предполагает, что работник должен выполнять свои обязанности лояльно, согласно своим знаниям и навыкам, учитывая выгоду работодателя и с необходимым прилежанием, вытекающим из характера работы». Основной закон (Конституция) и все законы Эстонии, сообщила Райгна, запрещают дискриминацию лиц за их убеждения, в том числе и прекращение трудовых отношений.

Однако, добавила специалист, работу педагогов регулирует также и эстонская преподавательская профессиональная этика, учебные программы и так далее: «Это подразумевает, что учитель несет ответственность за свои слова, а любое разжигание розни или антигосударственность вступают в противоречие с Основным законом, а также руководством по этике». Таким образом, отметила представительница Трудовой инспекции, в подобных случаях у работодателя может возникнуть основание для прекращения трудовых отношений в срочном порядке, так же, как и в случае невыполнения обязанностей или по причине потери доверия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Латвии одобрило разработанные министерством образования и науки поправки к закону об образовании, предусматривающие увольнение педагога, если он «не лоялен Латвии, ее Конституции».