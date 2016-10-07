Москва, 7 октября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. С 2015 году после установки приборов учета и контроля на всех системах потребления —энергопотребления, потребления тепловой энергии и водопотребления — министерству обороны удается экономить около 7 миллионов рублей. Об этом сегодня, 7 октября, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Почти в два раза сокращены объемы завоза жидкого и твердого топлива по северному завозу. «Это связано и с оптимизацией наших расходов, и с ревизией и ремонтом тепловых сетей и котельных. Безусловно, это связано с и оптимизацией наших военных городков и баз», — сказал Шойгу и уточнил, что поставки топлива сократились со 174 тысяч тонн в 2011 году до почти 91 тысячи тонн в 2016 году.

По словам министра обороны, к началу отопительного сезона 2016 году приступили к своей работе все 4,2 тыс. котельных, отремонтировано и организовано более 82 тыс. тепловых сетей в зданиях и сооружениях и более 70 тыс. км магистральных сетей.