Калининград, 7 октября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Вице-адмирал Игорь Мухаметшин принял дела и должность начальника штаба Балтийского флота в Калининграде. Как уточнили сегодня, 7 октября, корреспонденту ИА REGNUM в штабе, Мухаметшин исполнял обязанности начальника штаба — первого заместителя командующего Балтийским флотом с июля 2016 года.

Штаб Балтфлота Начальник штаба Балтфлота Игорь Мухаметшин

Игорь Мухаметшин начал службу в подводных силах Северного флота. С 1994 по 2001 гг. служил сначала старшим помощником командира атомного подводного крейсера Северного флота, а затем — командиром атомного подводного крейсера.

Спустя несколько лет Мухаметшин возглавил подводные силы Северного флота. Последняя должность — командующий подводными силами Тихоокеанского флота.

В интервью «Аргументам и фактам-Камчатка» на вопрос, как отдыхает командир 16-й эскадры подводных лодок Игорь Мухаметшин, он ответил: «Как говорил Уинстон Черчилль, никогда не стой там, где можно присесть, и не сиди, если можно прилечь. Каюсь, люблю смотреть телевизор, лежа на диване, хотя получается это исключительно редко».

ИА REGNUM напоминает, что на Балтфлоте Мухаметшин сменил прежнего начальника штаба флота вице-адмирал Сергея Попова, который, как и командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Кравчук, был отстранён минувшим летом от занимаемой должности за — цитата — «серьёзные упущения в организации боевой подготовки, а также искажения в докладах реального состояния дел».