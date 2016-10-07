Махачкала, 7 октября, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Дагестанские чеченцы, проживающие в Новолакском и Казбековском районах Дагестана, обратились к президенту России Владимиру Путину и главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой содействовать восстановлению ликвидированного в 1944 году Ауховского района, где компактно проживали чеченцы-аккинцы. Об этом сообщает 7 октября республиканский еженедельник «Новое дело». Решение о восстановлении района было принято еще в 1991 году третьим съездом народных депутатов Дагестана. Однако до сих пор процесс не завершен. В состав Ауховского района входили все села нынешнего Новолакского района и села Ленинаул и Калининаул Казбековского района.

ИА REGNUM Владимир Путин

В обращении жителей говорится, что власти Дагестана через депутата Госдумы от республики Бувайсара Сайтиева им передали желание скорого восстановления района, но не так, как они хотели бы. Речь идет о поэтапном восстановлении района. Как сообщил ИА REGNUM секретарь общественного совета чеченцев Дагестана Ханпаша Султанбиев, власти планируют сначала восстановить Ауховский район в границах современного Новолакского района, а второй этап — это передача в состав района двух сел из Казбековского района. По его словам, жители просто не верят в то, что второй этап будет реализован.

«Дело в том, что народ уже потерял веру. 25 лет не могут восстановить район. То ссылаются на недофинансирование, то еще на какие-то проблемы. Восстановление района без этих двух сел будет означать, что вроде бы власти выполнили задачу и восстановили район. Но в реальности эти два села — это основа Ауховского района. Там находится третья часть земель и населения. Поэтому люди начали устраивать сходы в разных селах и делать обращения», — заявил Султанбиев.

Между тем категорически не хотят войти во вновь образуемый Ауховский район аварские жители сел Калининаул и Ленинаул Казбековского района, присоединения которых и требуют чеченцы. Отметим, что численность аварцев в этих селах составляет более 65%. Как заявил житель села Ленинаул, бывший глава администрации Казбековского района Сира Саипов, требование передачи этих сел в состав Ауховского района изначально выглядит абсурдным, и законодательно это невозможно.

«Для того чтобы передать эти два села в новый район, согласно закону, необходимо проводить референдум в Казбековском районе. А я уверен, что жители проголосуют против того, чтобы отдать села. Более того, нам привычнее и удобнее жить в Казбековском районе, а не в Новолакском. Чтобы добраться до райцентра, нам надо будет ехать далеко через Хасавюрт. Поэтому, я думаю, что это невыполнимо», — сообщил Саипов.

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Ауховский район в составе Дагестана был создан в октябре 1943 года Указом Верховного Совета СССР «в целях интенсивного хозяйствования и культурного развития чеченского населения». Однако, в феврале 1944 года чеченцы были вместе с остальными народностями депортированы. На территорию Ауховского района были переселены лакцы из высокогорных Лакского и Кулинского районов, а сам район был переименован в Новолакский. Тогда же два крупных села из этого района Акташ-Аух и Юрт-Аух (ныне Ленинаул и Калининаул) были переданы в соседний Казбековский район, а туда переселены аварцы из села Алмак Казбековского района. В 1956 году чеченцы стали возвращаться и компактно жили в этих селах в обоих районах вместе с аварцами и лакцами.

В 1991 году 3-й съезд народных депутатов Дагестана принял решение переселить лакцев Новолакского района на новое место и восстановить Ауховский район, где компактно будут проживать чеченцы-аккинцы. Лакцев было решено переселить в местность севернее Махачкалы и образовать там новый административный район. Однако переселение с тех пор не окончено, лакцы получают дома на новом месте, но не все желают освободить дома в Новолакском районе. Они ссылаются на то, что на новом месте нет возможности заниматься сельским хозяйством, что дома не соответствуют стандарту и т. д. Комиссия по переселению в разное время объясняла затягивание дела недостаточным финансированием. Сами переселяемые говорят, что средства неэффективно используются, деньги оседали в карманах чиновников. А чеченцы перед властями ставят главное условие — передать два аварских села в состав района.