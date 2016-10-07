Липецк, 16 мая, 2016, 15:15 — ИА Регнум. В Липецке прокуратура потребовала привести люки колодцев на автомобильных дорогах общего пользования в соответствие с требованиями ГОСТ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры, в ходе проверки с участием представителей ГИБДД опасные для автомобилистов дороги были обнаружены на улицах Ленина, Интернациональной, Космонавтов и Катукова.

Решетки дождеприемников и люки смотровых колодцев на этих улицах не соответствуют требованиям ГОСТ Р 50 597−93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Уровень решеток и люков относительно уровня дорожного покрытия отклоняется больше допустимого значения. Поэтому прокуратура района обратилась в Советский районный суд с иском, в котором потребовала МУ «Управление главного смотрителя г. Липецка» привести люки смотровых колодцев требованиям ГОСТ.

Суд согласился с требованиями прокуратуры и обязал муниципальное учреждение устранить выявленные нарушения до 1 июня. Исполнение решения суда прокуратура взяла на контроль.