Ярославль, 7 октября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Бюджет Ярославской области 2017 года будет принят без дефицита, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом депутатам Ярославской областной думы рассказал заместитель председателя правительства, директор департамента финансов Илья Баланин на депутатских слушаниях, посвященных предварительному обсуждению бюджета.

ИА REGNUM Ярославская областная дума

Конкретных показателей по доходам и расходам исполнительная власть пока не представила. Однако озвучила приоритеты. Это финансирование первоочередных расходов, выполнение «майских указов» президента, непринятие новых расходных обязательств, адресность оказания соцподдержки. Такую политику правительство региона связывает с обязательствами перед Министерством финансов, взятыми при получении бюджетного кредита в 10,2 млрд рублей в августе этого года.

«Область взяла на себя ряд обязательств, связанных с привлечением бюджетного кредита. Основным условием является не наращивание государственного долга. Это влечет за собой принятие бездефицитного бюджета, над чем сейчас и работает правительство Ярославской области», — сказал заместитель председателя правительства, директор департамента финансов Илья Баланин.

Депутаты Ярославской областной думы в связи с этим высказали опасения, что программы развития в регионе будут свернуты.

«Я просил бы не резать то, что может принести определенный доход», — сказал депутат Яроблдумы Андрей Крутиков.