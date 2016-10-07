Москва, 7 октября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. За девять месяцев 2016 года чистая прибыль Сбербанка по стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 376,7 рублей, она выросла в 2,6 раза по сравнению с январем-сентябрем 2015 года, сообщает пресс-служба банка.

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Чистая прибыль банка за сентябрь составила 53,9 млрд рублей. Чистый процентный доход банка составил в январе-сентябре 829,5 млрд рублей, при этом процентные доходы выросли на 5,6%, а процентные расходы сократились на 21,9% за счет замещения госфинансирования средствами клиентов и снижения уровня процентных ставок.

«Кроме того, увеличивается доход от банковского страхования», — сообщает Сбербанк. Расходы банка на совокупные резервы за девять месяцев составили 218,2 млрд рублей или 72% от показателя аналогичного периода прошлого года.

Вклады населения в указанный период выросли на 1,3% и составили 11,002 трлн рублей, а вклады юридических лиц упали на 14,6% — до 5,753 трлн рублей.