Москва, 7 октября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Впервые в истории международный терроризм оформился в виде государства — альтернатив, кроме как бороться с таким образованием, у России нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом заявил замглавы Минобороны Николай Панков во время пленарного заседания Госдумы, отвечая на вопрос, почему необходимо участие России в сирийском конфликте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борьба с терроризмом

«Впервые в истории международный терроризм оформился и идеологически, и организационно, создав своё государство со всеми соответствующими структурами», — заявил Панков.

«Амбиции этого образования беспрецедентны тоже. Поэтому у России и не только у России — у всех, кто здраво, объективно смотрит на современный мир, нет никакой альтернативы, кроме как бороться с международным терроризмом в его логове», — продолжил он.

Уже сегодня есть примеры, когда представители ИГИЛ (запрещена в России) пытаются организовать свою деятельность и на территории РФ, напомнил замминистра обороны. «В том числе, как мы говорим доходчиво, и в глубинке, в целом ряде регионов РФ примеры есть — я думаю, они известны вам, и известны россиянам», — указал он.

«Поэтому мы боремся с террористами на дальнем подступе, но делаем это и на территории нашей страны. Альтернатив нет», — подчеркнул Панков.

Госдума обсуждает ратификацию соглашения об авиабазе России в Сирии.