Лондон, 7 октября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. В сентябре 2016 года объем автомобильного рынка Великобритании увеличился на 1,6% и составил около 470 тыс. единиц, сообщает 7 октября «Автостат».

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По данным Британского общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT), первый месяц осени традиционно демонстрирует рост продаж, однако сентябрь этого года стал абсолютным рекордсменом. В целом за девять месяцев года в Великобритании было продано более 2 млн 150 тыс. автомобилей, что на 2,6% превышает показатель прошлого года.

В сентябре наиболее популярным автомобилем среди британцев остался Ford, проданный в количестве 49 078 шт. Вторая позиция — за британским Vauxhall (41 697 шт), на третьем месте — Volkswagen (33 722 шт).