Волгоградская область, 21 октября, 2014, 16:45 — ИА Регнум. Волгоград, наравне с еще двумя крупными городами Волжским и Камышином, оказались в числе самых отстающих по подключению к теплу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона 21 октября, именно отсюда поступает наибольшее количество жалоб жителей на работу местных властей и коммунальных служб.

Так, в Камышине и Волжском не подключены к котельным многоквартирные дома, причем в Камышине есть нарекания и по отсутствию тепла в ряде социальных объектов. Аналогичная картина и по Волгограду — на сегодняшний день это единственное муниципальное образование региона, где местные власти еще не подписали официальное постановление о старте отопительного сезона. Пока в областном центре работает лишь половина муниципальных котельных — 74 из 143. В результате, тепло не подается в большинство жилых домов, по-прежнему холодно в 94 школах и 67 детских садах, а из 330 лечебных учреждений Волгограда батареи горячие лишь в 126.

Оперативнее городских подключают к котельным свои социальные объекты и жилой фонд власти сельских территорий. По данным регионального МинЖКХ, в полном объеме отопительный сезон уже стартовал в 16 районах — Урюпинском, Алексеевском, Городищенском, Дубовском, Еланском, Жирновском, Клетском, Кумылженском, Нехаевском, Новоаннинском, Новониколаевском, Октябрьском, Палласовском, Серафимовичском, Старополтавском и Чернышковском, подключили инженерные системы к источникам тепла в Михайловке и Урюпинске. В целом же, по Волгоградской области из 372 котельных в «зимнем» режиме уже запущено 278, в настоящее время теплом обеспечивается 89% школ, 90% детских садов, 80% объектов здравоохранения и более 84% учреждений социальной защиты населения.

Отметим, что власти Волгограда заявили, что в областном центре официальный старт отопительного сезона будет дан в соответствии с установлением определенной погоды — когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней не будет превышать 8 градусов Цельсия. По информации департамента ЖКХ и ТЭК, к приемке тепла готов весь жилой фонд. Сегодня тепло получают 162 школы и 195 детских садов, а также лечебные учреждения — подтопка социальных объектов началась с 30 сентября. Официально отопительный сезон в Волгограде стартует 23 октября. Согласно нормативам на пуск и наладку теплоснабжения городских объектов и жилых домов отводится в целом пять дней. Но в связи с похолоданием коммунальщики должны ускорить работы — такая задача поставлена городским руководством перед отраслевыми службами.

Добавим также, что на Волгоград приходится «львиная доля» задолженности организаций коммунального комплекса за газ. Здесь сумма долга превышает 2 млрд 422 млн рублей. Всего на 1 октября долги за газ превысили 2 млрд 806 млн рублей. Также ситуацию осложняют долги населения города за коммунальные услуги, которые составляют 3,5 млрд рублей.