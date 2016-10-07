Москва, 7 октября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. На российско-египетском антитеррористическом учении «Защитники дружбы-2016» будет организована единая система связи. Такие договоренности достигнуты представителями Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и парашютно-десантных войск Арабской Республики Египет, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Учения. ВС РФ

Управление ходом учения будет осуществляться из совместного командного центра расположенного на военной базе Эль-Хаммам. Планируется, что единая система связи обеспечит надежное и бесперебойное управление египетскими и российскими подразделениями, действующими на удалении свыше 500 км от командного центра.

Совместное российско-египетское учение пройдет в середине октября 2016 года на территории Арабской Республики Египет. В нем примут участие более 500 военнослужащих от обеих стран. На Африканском континенте подобное учение проводится впервые.

Читайте также: Российские десантники проведут учение в Египте в новой форме для жары

Как сообщало ИА REGNUM, впервые в истории подразделение российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) со своим вооружением и техникой прибудет в Египет для участия в совместном международном учении. Международное учение проводится в соответствии с планом Минобороны РФ и договоренностями с египетской стороной.

Читайте также: Российские десантники проведут в Египте учение по борьбе с терроризмом