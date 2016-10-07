Владимир, 7 октября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Во Владимирской области возбуждено очередное уголовное дело по факту мошенничества руководства ПАО «Владимирэнергосбыт». На этот раз следователи считают, что предприятие в течение года по завышенной цене продавало электроэнергию ООО «Капитал», которое после перепродавало ее заводу «Символ», передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Владимирской области.

Микеланджело Караваджо. Шулеры. 1596

«Завышение стоимости сформировано путем ежемесячного применения в расчетах цен незаконно увеличенного тарифа на электроэнергию для ООО «Завод Символ», — говорится в сообщении пресс-службы.

С сентября 2015 года по май 2016 года стоимость электричества для конечного покупателя была завышена на сумму в 2,5 млн рублей. Завод успел заплатить только 1,6 млн рублей. Именно столько, по мнению следователей, и составляет ущерб.

«Похищенные денежные средства использовались в интересах руководства ПАО «Владимирэнергосбыт» и ООО «Капитал», — уточняют в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что ранее УФСБ сообщало о том, что брат опального бизнесмена Александра Филиппова Алексей, который является одним из руководителей ПАО «Владимирэнергосбыт», обвиняется в том, что намеренно искажал информацию для того, чтобы завысить стоимость электроэнергию. Мошенничество, по версии следствия, также проходило через компанию «Капитал». Ущерб оценивается в 20 млн рублей.

При этом в июне 2016 года сам опальный владимирский бизнесмен, руководитель ООО ХК «МРГ-Инвест» Александр Филиппов признан Гусь-Хрустальным городским судом виновным в совершении растраты в особо крупном размере. Кроме того, в суде сейчас рассматривается по делу о мошенничестве в особо крупном размере по предварительному сговору (ч.4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, компания, которой руководит Александр Филиппов, предоставила в департамент цен и тарифов владимирской администрации завышенные данные по тарифам на электроэнергию. Ущерб оценивается в 117 млн рублей.