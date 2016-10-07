Москва, 7 октября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Представители армянской диаспоры Сирии относительно желания вернуться на Родину должны в первую очередь соответствующим образом информировать МИД Армении, заявила на традиционном брифинге 6 октября օофициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

tiny.cc Алеппо

Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия при необходимости помочь Армении в организации переезда представителей многотысячной армянской диаспоры в Армению, заявила: «Если у Вас есть какая-либо официальная информация, письма, обращения от проживающих на территории Сирии этнических армян относительно их желания вернуться на Родину, то они должны соответствующим образом информировать МИД Армении, государственные органы этой страны, которые в случае положительного рассмотрения этого вопроса, обратятся к той или иной стороне, которая может оказать подобное содействие. Это абсолютно нормальная процедура и структура. Этот вопрос, как мне кажется, должен обсуждаться не столько в публичной сфере, сколько в конкретной практической плоскости. Процедура его решения хорошо известна, и я Вам о ней сказала».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате ракетных обстрел армянонаселенных кварталов Алеппо Нор Гюх, Мокампо, Мухафаза со стороны террористических группировок погибли по меньшей мере 7 армян, около 10 человек получили ранения.

5 октября в результате ракетного обстрела Нор Гюха погибли двое армян — Гаспар Шатоян 1986 г.р. и Мовсес Мовсесян 1987 г.р.

Власти Армении в последние дни подвергаются резкой критике за бездействие и нежелание помочь армянам, оказавшимся в зоне боевых действий. Абсолютно беспомощно при этом выглядит министерство диаспоры Армении.

На днях, отвечая на вопрос о том, какие шаги предпринимает правительство Армении для оказания помощи сирийским армянам, руководитель аппарата министерства диаспоры Фирдус Закарян заявил следующее: «Покидать Сирию или нет, решают они сами. До этого были приложены все усилия для того, чтобы армянская община не развалилась и сумела выстоять. Но сейчас ситуация такова, что мы не можем говорить людям: оставайтесь там ради сохранения общины. Сейчас все желающие покидают Сирию».

Из ответа чиновника следует, что правительство Армении не предпринимает никаких шагов для вывоза армян из зоны боевых действий.

«Семьи или частные лица, не имеющие возможности покинуть Сирию, обращаются в благотворительную организацию «Алеппо», их заявки рассматриваются, при наличии соответствующей суммы предлагают им выехать. Конечно, средств недостаточно, чтобы суметь вывезти оттуда сразу 150−200 человек, но они покидают Сирию по очереди», — отметил Закарян.

Вместо этого Армения направила в Сирию два самолёта с гуманитарным грузом и выделила 46 млн драмов (около $100 тыс), которые будут переданы Всеармянскому фонду «Айастан», который приобретет на данные средства необходимые товары для организации гуманитарной помощи.