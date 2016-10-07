Москва, 7 октября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Большая часть российских предприятий ОПК успешно справляется с гособоронзаказом. Об этом сегодня, 7 октября, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в Минобороны РФ

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«По итогам третьего квартала 2016 года предприятия ОПК выполнили свои обязательства по поставкам вооружения, военной и специальной техники на 60%, а по ремонту — на 47%», — привел цифры Шойгу.

Он также отметил, что при этом «ряд предприятий отстает от графиков работ, особенно в части ремонта». «Обращаю внимание на строгое соблюдение сроков выполнения госконтрактов. Техника должна своевременно поступать в войска», — добавил министр.