Переславль-Залесский, Ярославская область, 7 октября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. В администрации Переславля-Залесского Ярославской области не исключают возможности изменения городского герба в связи с предстоящим 800-летием князя Александра Невского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в самой администрации. В настоящее время герб представляет собой черный щит, на фоне которого изображены две сельди (ряпушки), в нижней части герба начертаны слова «Величие и мудрость». Ряпушка (род сиговых) водится только в Плещеевом озере, на берегу которого расположен город. В старину ее называли «царской сельдью» за особые вкусовые качества.

wikimedia.org Памятник Александру Невскому в Переславле

Переславль-Залесский также считается родиной князя Александра Невского, 800-летие которого согласно указу Владимира Путина будет отмечаться в 2021 году. Именно с подготовкой к этой дате руководство города и связывает возможное изменение герба.

«Есть мысли по поиску возможных лучших решений по поводу герба города и брендингу города в целом. Не сказал бы, что нынешний герб нужно менять, но он может быть изменен, если будут другие предложения и если это поможет нам для достижения каких-то новых целей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главный архитектор города Артем Цымбалов.

Переславль-Залесский сегодня является известным туристическим центром, принимая на себя в основном туристический поток из Москвы. Городские власти считают, что образ города в глазах туристов можно улучшить, и образ Александра Невского может в этом помочь. Пока в администрации говорят об изменении герба крайне осторожно, подчеркивая, что не являются специалистами в области геральдики.

«Города являются товаром на рынке туристических услуг, и бренд города должны разрабатывать профессионалы. Это долгая работа. Герб — это немаловажная, но не основная составляющая часть бренда. Если при разработке бренда будет предложен новый герб, то предстоит согласовать его с горожанами и обратиться в геральдический совет. Пока мы провели предварительный общий анализ этой процедуры», — сказал Артем Цымбалов.