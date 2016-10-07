Пекин, 7 октября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Заместитель директора Народного банка Китая И Ган, выступая на ежегодном совещании руководителей Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, заявил, что в настоящее время экономика Китая полностью стабильна и ей не угрожают внешние факторы.

Шанхай. КНР

«В целом, сейчас экономика находится в стабильном положении. Темпы роста составляют 6,5−7%, отмечается сокращение безработицы, ослабляется давление инфляции. Зафиксирован рост объема производства и рост прибыли в промышленном секторе», — заявил китайский банкир.

И Ган отметил, что начиная с 2015 г. на внутреннее потребление приходится до 70% от общего объема ВВП страны. Замглавы ЦБ КНР подчеркнул, что руководство страны намерено использовать монетарную, фискальную и структурную политику для изменения структуры национальной модели экономики, пишет «Жэньминь жибао».

«На Китай приходится около 25−30% глобального экономического роста в течение последних 5 лет. КНР и впредь продолжит вносить существенный вклад в глобальное экономическое развитие», — добавил И Ган.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно последним данным, опубликованным Народным банком Китая 7 октября, вопреки позитивным прогнозам экспертов, общий объем валютных резервов сократился до отметки в $3,17 трлн. Таким образом, в сентябре уже третий месяц подряд зарегистрировано сокращение валютных запасов КНР.