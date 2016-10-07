Хабаровск, 7 октября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Тем госслужащим, которые работают, — больших зарплат не жалко, а тем, которые просто проводят на службе время, туда просто не надо, тем более платить зарплату, считают жители Свободного порта Ванино. На фоне резко подорожавших после выборов продуктов питания избиратели размышляют о высоких доходах «слуг народа», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены. Потребительская корзина

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Пенсионерка из Свободного порта Ванино, в прошлом муниципальный служащий Валентина Мельник высказала мнение о высоких заработках народных избранников.

«От Хабаровского края в Государственную думу РФ VII созыва прошли Сергей Фургал от ЛДПР, который на минувших выборах подтвердил статус народного избранника, а также Борис Гладких, руководитель региональной организации «ЖКХ — Групп» и Юрий Березуцкий — экс-омбудсмен по правам человека — от «Единой России». Зарплаты у депутатов Госдумы огромные. К тому же они пользуются очень значительными привилегиями. Хочу подчеркнуть: все это деньги налогоплательщиков. Могу сказать, что, например, для Сергея Фургала большой зарплаты не жалко. Мы все видим, как работает он, как работает его команда на краевом уровне. Проблема Ванинской ЦРБ начала решаться только после вмешательства Фургала и депутата краевой думы от ЛДПР Елены Грешняковой. Много хорошего можем сказать о бывшем уже, к большому сожалению, депутате Госдумы Борисе Резнике. Вот этот депутат — работал. Приведу просто цифры: 435 исков подал Резник против коррупционеров. И ровно столько же выиграл. Я по образованию математик и верю цифрам. Если депутат Госдумы выигрывает иски против коррупционеров — он оправдывает свою высокую зарплату, хлеб свой ест не зря. Очень, очень жаль, что его нет в новой Думе — видимо, слишком глубоко «копнул», — убеждена Валентина Мельник.

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Местные жители отмечают, что после выборов в Свободном порту Ванино резко подорожали многие виды продуктов.

«Вот, посмотрите, набор: печень и сердце цыпленка. До выборов килограмм стоил 109 рублей. Сейчас — 230. А ведь это всегда считалось дешевым, доступным продуктом, пенсионеры, малообеспеченные покупали. Вот фарш куриный, тоже из дешевого сегмента. Был по 80 рублей за кило, стал 130. Покупатели, извините, матом ругаются. А вы про зарплаты депутатов в Госдуме. Сколько разговоров-то было про то, что нужно остановить рост цен? До выборов поговорили — после выборов забыли. У депутатов зарплаты огромные, им наши проблемы непонятны. Я считаю, что посидели бы годик на таких же зарплатах, как большинство простых людей, может, тогда и порядок бы навели, и с ценами на продукты разобрались, и со всем остальным. А так… Сытый голодного не разумеет», — считает продавец одного из ванинских магазинов Маргарита Озерова.

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«Про новых депутатов Госдумы от нашего края Бориса Гладких и Юрия Березуцкого ничего сказать не могу. Вроде оба всегда занимали видные должности — Гладких был депутатом краевой думы, Березуцкий — уполномоченным по правам человека. Может, они что-то «точечно» и делали, но мне о их деятельности ничего неизвестно. Ни отчетов, ни встреч с населением — ничего. Но у меня есть надежда все-таки на Госдуму нового созыва. В парламенте сейчас только 50% депутатов по партийным спискам. Остальные 50% — одномандатники. Вот от них лично я жду живой работы с людьми, с их чаяниями, проблемами, надеждами. Вот тогда и посмотрим — отрабатывают ли народные избранники свои высокие зарплаты. Считаю, что тем, кто пришел в Госдуму просто «посидеть», — вообще платить не нужно, только тем, кто реально работает на результат», — поделилась своим мнением Валентина Мельник.

Как сообщало ИА REGNUM, у некоторых сенаторов от Дальневосточного федерального округа не только высокие доходы, но и престижная заграничная недвижимость. В частности, семья сенатора Вячеслава Фетисова владеет домом, квартирой и земельным участком в США, а депутат Александр Басанский стал единственным миллиардером в Магаданской области и к тому же владеет 88 объектами недвижимости на Колыме.