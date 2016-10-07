Москва, 7 октября, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Наиболее значимые проблемы в масштабах страны сохраняются в различных сферах экономики. Низкие зарплаты (15%) и экономические трудности (14%) по-прежнему возглавляют рейтинг проблем России. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

med-instrukcia.ru Медицина

Кроме того, фиксируется рост озабоченности проблемами здравоохранения — эта проблема второй месяц подряд держится на третьей строчке народного рейтинга. Если год назад ее отмечали 7% опрошенных, то сегодня — 12%, а в августе зафиксирован годовой максимум (13%).

В пятёрку экономических проблем страны также входят инфляция (12%) и безработица (12%).

Каждый десятый в числе проблемных тем называет образование (10%), социальную политику (9%), низкие пенсии (8%), коррупцию и бюрократию (8%).

Опрос проведен 24−25 сентября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки (при каждом опросе) 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.