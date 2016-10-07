Калуга, 7 октября, 2016, 10:40 — ИА Регнум.



Пресс-служба Центрального Банка России Награждение победителей конкурса программ финансовой грамотности

Победителем всероссийского конкурса лучших образовательных программ по финансовой грамотности назван коллектив школы из деревни Войлово Калужской области, сообщает 7 октября корреспондент ИА REGNUM, по информации Центрального банка Российской Федерации.

По данным финансового ведомства, к участию в конкурсе было допущено порядка 100 школ из 45 регионов России. Конкурс помог определить эффективные программы, формирующие у молодого поколения знания в области финансовой грамотности. И это объяснимо, ведь именно рыночная экономика требует развития у молодежи правильного отношения к деньгам, умения их зарабатывать и правильно тратить.

«Ваши инновационные идеи являются залогом успеха финансового просвещения в Российской Федерации, и прежде всего среди школьников», — заявил, обращаясь к учителям, первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.