Якутск, 7 октября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Почему районного депутата облили зелёнкой, чем недовольны жители новостройки в Якутске, благодаря чему Якутия попала в топ курортов России, и как получилось, что водоканал города воровал электричество — в обзоре ИА REGNUM.

wallspaper.ru Элитный дом

Где обещанный керамогранит?

Жители новостройки в Якутске ждали элитное жильё, а вместо этого заселились в холодный дом, в котором горячая вода не доходит до верхних этажей, а площадь квартир менее заявленной. Теперь люди судятся с компанией-застройщиком, пишет News.Ykt.ru.

«Затянули со сдачей дома, площадь квартир получилась меньше. Но главная проблема в том, что дом, видимо, спроектировали неправильно: до верхних этажей не доходит горячая вода, а на нижних — проблема с отоплением», — говорят жители новостройки, введённой ОАО «ДСК» на год позже обещанного.

«Нас кругом обманули. Рекламные буклеты пестрели красивыми картинками с шикарными подъездами с керамогранитом, просторными лифтами, а на деле мы получили обычный дом», — рассказал житель дома Алексей. — Я знаю, что многие раскупили в этом доме квартиры только благодаря этим рекламным буклетам. Каждый хочет жить в красивом доме».

Люди пошли в суды и выигрывают иски к компании, затянувшей сроки строительства и обманувшей с площадью жилья.

Управляющая компания, которая приняла этот дом на обслуживание, пришла в ужас от внутренней системы труб. Не хватает мощностей, чтобы система водоснабжения и отопления в доме функционировала в полном объеме. Не хватает давления, чтобы горячая вода доходила до верхних этажей. Ответственность за эти неполадки застройщик возлагает на управляющую компанию, но та не согласна, и чем кончится спор, пока неизвестно.

Нападение с зелёнкой

Депутат Нерюнгринского районного Совета Александр Силин рассказал «Блокноту Якутска», что 6 октября на него было совершено нападение. Неизвестный облил народного избранника зелёнкой, когда тот направился на заседание депутатской комиссии по строительству в лагере «Мужество» спальных корпусов для круглогодичного пребывания детей. Воспрепятствовать визиту туда Александра Силина могли пытаться потому, что у него были вопросы по законности этого строительства.

«Это тщательно продуманное преступление. Мужчина знал, когда и по какому маршруту я пройду. Поравнявшись со мной, он плеснул в меня зеленой жидкостью, позже оказалось, что это зеленка. Видимо, целился в лицо, но попал в грудь. Стал удаляться от меня быстрым шагом, но я бросился за ним вдогонку. Он этого явно не ожидал и побежал», — рассказал журналистам пострадавший депутат.

Курорты Якутии

РИГ SAKHAPRESS.RU пишет о том, что Якутия входит в топ самых перспективных курортных зон России. Республика оказалась в списке российских регионов, имеющих наибольший потенциал в сфере туризма и рекреации. Регион также обладает ресурсами, позволяющими претендовать на роль территорий опережающего развития, сделали вывод эксперты.

Так, в республике имеются месторождения редких углекислых минеральных вод наподобие «Ессентуков» и «Боржоми», а также здесь обнаружены разного рода подземные воды. Кроме этого, Якутия известна термоминеральными родниками, температура воды которых остается на уровне +50°С даже в суровые морозы. Расположенные здесь и минерализованные озера, такие как Абалах, Кемпендяй и Щучье.

Городской водоканал воровал электроэнергию

Нерюнгринский водоканал самовольно подключился к электрическим сетям, сообщает ИА «Yakutia24/Якутия24». На предприятие управлением «Ростехнадзора» наложен штраф в 100 тыс. рублей.

Надзорное управление выявило факт несакционированного подключения. Ранее за неуплату потребленного энергоресурса на объектах предприятия, в соответствии с законодательством, было введено ограничение режима подачи электроэнергии. Данные санкции не повлияли на производственную деятельность водоканала по обеспечению нормального функционирования систем водоснабжения и водоотведения, а отключённые электроустановки в административном здании водоканал подключил самовольно.

По словам директора Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» Натальи Корягиной, положения указанного федерального закона в отношении юридических лиц — потребителей электроэнергии применены в нашей республике впервые, создан прецедент. На сегодня по оперативным данным сумма задолженности нерюнгринского Водоканала перед «Якутскэнерго» с учетом пеней и госпошлины составляет более 138 млн рублей.