Москва, 7 октября, 2016, 10:38 — ИА Регнум. Третья часть популярной компьютерной игры Mafia стала доступна для пользователей персональных компьютеров и консолей. Официальный выход Mafia III от 2K Czech состоялся 7 октября, сообщает компания-разработчик.

eurogamer.cz Mafia 3

В этот раз действие шутера с элементами автосимулятора происходит в городе Нью-Бордо в 1968 году. Прототипом места действия стал американский Новый Орлеан. Главный персонаж игры — ветеран войны во Вьетнаме, которому предстоит отомстить за убийство своих «братьев».

Первая игра цикла, Mafia: The City of Lost Heaven, вышла в 2002 году. Шутер, в котором звучали джазовые композиции и симфонический оркестр, воссоздавал атмосферу 1930-х годов. Вторая часть игры, Mafia II, была выпущена в 2010 году.

Стоимость базовой версии Mafia III в Steam составит 1999 руб. Deluxe-версия обойдется пользователям в 2699 руб.