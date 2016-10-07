Москва, 7 октября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. В России онлайн-голосование (сайт Твоя-Россия.рф) за символику на новых банкнотах достоинством в 200 и 2 000 рублей закончится сегодня, 7 октября. Победители будут определены вечером на телеканале «Россия 1», передают «Вести».

твоя-россия.рф Символы Севастополя. Памятник затопленным кораблям. Херсонес Таврический

Подведение итогов конкурса начнётся в 19:00 мск. Во время прямого эфира можно будет проголосовать за тот или иной символ через SMS-сообщение.

Уточняется, что на победу претендуют Волгоград, предложивший символы «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган. Так же рассчитывать на победу может Дальний Восток (космодромом «Восточный» и мост на остров Русский).

Ещё варианты: Татария (Казанский кремль и Казанский федеральный университет), Сочи (стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор») и Севастополь, предложивший в качестве символа памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический.

Напомним, финальный этап отбора символов стартовал 5 сентября — из десяти претендентов гражданам России предстоит выбрать два города. Заключительный этап голосования пройдёт 7 октября.