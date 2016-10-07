Омск, 7 октября, 2016, 10:27 — ИА Регнум. В поселке Черемушки на окраине Омска сотрудники «ОмскВодоканала», проводя 6 октября земляные работы, откопали кости древнего животного.

пресс-служба ОАО «ОмскВодоканал» Кости древнего животного, найденные в Черемушках

Как сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ОАО «ОмскВодоканал» Марина Степанова, бригада цеха Южных водопроводных сетей, предположительно, нашла кости мамонта. «Почему предположительно? Потому что находку пока изучает специалист-палеонтолог Омского краеведческого музея. В ближайшее время он даст свое заключение о ценности и значимости данных останков. Однако ранее по фотографиям специалист-археолог сказал, что это кости мамонта. В том числе на фото виден зуб мамонта», — отметила Марина Степанова.

Она уточнила, что сотрудники бригады сработали оперативно, и о находке сразу же узнали все заинтересованные службы. На место приехали сотрудники полиции и представители Омского историко-краеведческого музея.

«Я думаю, что это большая удача для исследователей. Ведь в глубине этой траншеи мы видели еще элементы костей. Этот участок мы, естественно, оставили нетронутым, чтобы исследователи могли принять решения, как дальше с ним поступать», — сказала собеседница ИА REGNUM.

Добавим, сейчас место раскопок огорожено, но не засыпано. По словам специалистов, перекладке сетей водопровода в поселке это не помешает.

Ранее подобных находок у работников «Омскводоканала» не было, подытожила Марина Степанова.

Как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве культуры, подобные находки на территории Западной Сибири, в том числе в Омской области, не редкость. Они безусловно представляют интерес для ученых.

Что касается значимых находок последнего времени, несколько дней назад при реконструкции Свято-Никольского Казачьего собора города Омска было найдено захоронение, предположительно, бронзового века: предметы утвари, фрагменты человеческого скелета (по предварительным данным, это скелет ребенка 7−8 лет). Также древние захоронения находили, когда проводилась реконструкция Омской крепости и улицы Ленина. Это свидетельствует о том, что на том месте, где сейчас находится город Омск, и раньше активно селились люди, подчеркнули в областном Минкультуры.