Жириновский предлагает закрыть доступ к собственности знаменитостей
Москва, 7 октября, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Персональных данных граждан России, в том числе известных людей, не должно быть в свободном доступе на черном рынке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.
«Хотели бы выразить недоумение, почему база данных на 20 млн граждан России, куда входят известные люди, пятая часть всех наших трудоспособных граждан — на черном рынке. Там не только указан адрес, имущество, все объекты недвижимости — там указаны долги, кредитные истории — та информация, которая может послужить интригам, конфликтам, разводам и так далее», — рассказал он.
«Мы категорически против этого. Этого не должно быть, тем более — адреса и все имущество (не должно быть указано). Это перекос», — убежден лидер ЛДПР.