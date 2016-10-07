Москва, 7 октября, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Персональных данных граждан России, в том числе известных людей, не должно быть в свободном доступе на черном рынке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Хотели бы выразить недоумение, почему база данных на 20 млн граждан России, куда входят известные люди, пятая часть всех наших трудоспособных граждан — на черном рынке. Там не только указан адрес, имущество, все объекты недвижимости — там указаны долги, кредитные истории — та информация, которая может послужить интригам, конфликтам, разводам и так далее», — рассказал он.

«Мы категорически против этого. Этого не должно быть, тем более — адреса и все имущество (не должно быть указано). Это перекос», — убежден лидер ЛДПР.