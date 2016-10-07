Ростов-на-Дону, 7 октября, 2016, 10:23 — ИА Регнум.



vk.com/mius_front Снаряды

В Ростовской области неподалеку от населенных пунктов найдены более 115 снарядов времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы опасности уже не представляют — они были разминированы сапёрами на месте. Об этом ИА REGNUM 7 октября сообщили в пресс-службе регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.

Более 70 лет снаряды пролежали в земле неподалеку от населенных пунктов в Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах. Так, пять фугасов были обнаружены рядом с селом Куйбышево, ещё 111 боеприпасов — в километре от села Ряженое.

Напомним, что это не первая крупная находка. Так, в мае взрывотехники обезвредили 428 снарядов времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы были найдены участниками межрегиональной вахты памяти «Еланский плацдарм», которую провели на шолоховской земле.

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Отметим, что на Дону целые тайники со снарядами находят не только поисковики, совершающие полевые выходы в рамках «Вахты памяти», но и жители региона. Так, в апреле при проведении хозработ в районе рыбокомбината «Донской» в Новошахтинске были обнаружены гранаты, немецкие мины и патроны — всего почти 1,2 тыс. боеприпасов, произведенных в Германии.

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