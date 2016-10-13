Сергея Рыбакова в Заксобрании Владимирской области заменит Алексей Кузнецов
Владимирская область, 2 октября, 2013, 16:21 — ИА Регнум. Мандат депутата Законодательного Собрания Владимирской области
Кандидатура Алексея Кузнецов а(территориальная группа одномандатного избирательного округа №5, №1) будет представлена для согласования в президиум генерального совета "ЕР".
Также региональный политсовет утвердил решение фракции "Единая Россия" в Законодательном Собрании Владимирской области шестого созыва об избрании руководителем фракции