Владимирская область, 2 октября, 2013, 16:21 — ИА Регнум. Мандат депутата Законодательного Собрания Владимирской области Сергея Рыбакова , избранного представителем Совета Федерации, будет передан Алексею Кузнецову . Такое решение было принято 2 октября на заседании регионального политсовета Владимирского отделения "Единой России" , сообщили корреспонденту ИА REGNUM в реготделении.

Кандидатура Алексея Кузнецов а(территориальная группа одномандатного избирательного округа №5, №1) будет представлена для согласования в президиум генерального совета "ЕР".