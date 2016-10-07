Москва, 7 октября, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Претендента на Нобелевскую премию мира 2016 года, канцлера Ангелу Меркель в Германии ненавидят, но ей необходимо дать премию, чтобы она оставила немцев в покое. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября, об этом заявил лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Сегодня собираются дать Нобелевскую премию Меркель. В Германии ее ненавидят. У нас любят давать подарки, ордена, премии, чтобы избавиться от пенсионера. Так и Ангела Меркель — дать ей премию, чтобы она побыстрее ушла и оставила в покое немцев», — предложил Жириновский.

Парламентарий напомнил, что президент США Барак Обама также лауреат Нобелевской премии мира. «Одному чудаку в Америке дали премию, и 8 лет он держит всех в напряжении, особенно сейчас, когда большие конфликты, вооруженные, а он — лауреат Нобелевской премии мира. Какой мир нам дал Барак Обама? И Меркель всю Европу на уши поставила с беженцами, теперь она может стать лауреатом Нобелевской премии мира», — иронизирует депутат.

В Осло в пятницу, 7 октября, назовут имя обладателя Нобелевской премии мира. В этом году на нее претендует рекордное число номинантов — 376. Это почти на сотню больше, чем в 2015 году. Федеральный канцлер Германии Ангела Мергель является одним из претендентов на получение Нобелевской премии мира в 2016 году.