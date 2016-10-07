Ставрополь, 7 октября, 2016, 10:18 — ИА Регнум.



Отделение пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Авария на Ставрополье

В Ставропольском крае усталость водителя могла стать причиной аварии, в которой погибли три человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

Авария произошла утром 7 октября в 05:00, в Минераловодском районе края на 334 км федеральной автодороги «Кавказ».

Следствие предполагает, что уставший водитель легкового автомобиля

произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика.

По предварительной версии водитель легкового автомобиля Honda был уставшим и уснул по дороге из Невинномысска в направлении Минеральных Вод. В результате он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Камаз».

У водителя и двух пассажиров легкового автомобиля при таком столкновении практически не было шанса выжить. Все они погибли. Личности этих людей устанавливаются.

Водитель грузового автомобиля в аварии не пострадал.

Сейчас на месте в обстоятельствах трагедии разбираются оперативники и специалисты экстренных служб.